Kuzey Makedonya'da Seçimler Başladı

Kuzey Makedonya'da seçmenler, yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere yerel saat ile 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Kayıtlı 1 milyon 832 bin 415 seçmen, 3 bin 480 seçim merkezindeki sandıklarda yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek. Kuzey Makedonya'da seçmenler, 81 belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.