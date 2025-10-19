Haberler

Kuzey Makedonya'da Seçimler Başladı

Kuzey Makedonya'da Seçimler Başladı
Kuzey Makedonya'da seçmenler, 81 belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere oy vermeye başladı. Seçim, yerel saatle 07.00'de başladı ve 19.00'a kadar devam edecek.

KUZEY Makedonya'da seçmenler, yeni belediye başkanları ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Kuzey Makedonya'da seçmenler, yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere yerel saat ile 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Kayıtlı 1 milyon 832 bin 415 seçmen, 3 bin 480 seçim merkezindeki sandıklarda yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek. Kuzey Makedonya'da seçmenler, 81 belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.

Haberler.com
