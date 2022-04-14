Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ''pembe kadın'' olarak bilinen ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti - Haberler

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ''pembe kadın'' olarak bilinen ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Dünya
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidar partisinin sesi olduğu için devlet medyası spikeri Ri Chun Hi'ye lüks bir ev hediye ederek jest yaptı. Aldığı hediye sonrası duygularını aktaran 79 yaşındaki Ri, yeni evinde aile bireylerinin mutluluk gözyaşları içinde gece boyunca uyumadığını söyledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim Jong-un, geleneksel kıyafetlerinin rengi nedeniyle "pembe kadın" olarak tanınan devlet medyası spikeri Ri Chun Hi'ye lüks bir ev hediye etti ve ondan iktidardaki İşçi Partisi'nin sesi olmaya devam etmesini istedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ''pembe kadın'' olarak bilinen ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti

YAŞLI SPİKER GÖZYAŞLARINI TUTUMADI

Kim, 79 yaşındaki Ri'nin her zaman olduğu gibi, İşçi Partisi'ne uygun şekilde çalışmalarına devam edeceği beklentisini dile getirdi. Ri yeni evinde aile bireylerinin mutluluk gözyaşları içinde gece boyunca uyumadığını aktardı.

EVİ BİRLİKTE ZİYARET ETTİLER

Kuzey Kore lideri Kim ile ünlü spiker, dün, söz konusu hediye evi birlikte ziyaret etti. Ri'nin evdeki merdivenlerden inip çıkarken sıkıntı yaşamaması için bir çalışma başlatıldı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Dünya

İşçi Partisi, Kuzey Kore, Dünya, Güncel, Haberler

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