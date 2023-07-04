Lunaparkta ölümle burun buruna eğlence! ABD'de onlarca kişinin bindiği hız trenindeki derin çatlak yürekleri ağza getirdi
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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir lunaparkta çekilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. 99 metre yüksekliğindeki bir hız treninin destek sütununda büyük bir çatlak olduğu görüldü. Sosyal medyaya düşen görüntülerin gündem olmasının ardından hız treni onarım için kapatıldı.
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir lunaparkta hız treninin destek sütununun çatladığı görüldü. Sosyal medyaya düşlen görüntülerin ardından hız treni kullanıma kapatıldı.
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir lunaparkta yürekleri ağza getiren görüntüler kaydedildi. Lunaparkta yüksekliği 99 metreyi bir hız treninin destek sütunlarında büyük çatlak olduğu görüldü.
Lunaparka eğlenmeye gelen bir kişi tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Saatteki hızı 150 kilometreye kadar çıkabilen hız trenindeki çatlak nedeniyle yetkililer harekete geçti.
Yetkililer lunaparka gelip inceleme yaptı. Her gün yüzlerce kişiyi taşıyan hız treni onarım için kapatıldı.