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Kuzey Denizi'nde fırtınaya yakalanan yaklaşık 400 kişiyi taşıyan Norveç bandıralı yolcu gemisi seyir kabiliyetini kaybetti

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Norveç bandıralı MS Maud adlı yolcu gemisi, Kuzey Denizi'nde fırtınaya yakalanarak seyir kabiliyetini kaybetti. Camların patlaması ve elektrik kesintisi yaşanan olayda, 266 yolcu ve 131 mürettebatın hayati tehlikesi yok. Elektrik kesintisine rağmen ana makine çalışıyor. Kurtarma römorkörü bekleniyor

Norveç bandıralı MS Maud adlı yolcu gemisi, Kuzey Denizi'nde şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Floroe'den İngiltere'nin Tilbury kentine gitmek üzere seyreden geminin kaptan köşkündeki şiddetli rüzgar nedeniyle camları patladı ve içeri giren dalgalar elektrik kesintisine neden oldu.

Olay, 266 yolcu ve 131 mürettebatın hayatını tehlikeye atmadan gerçekleşti. Yetkililer, gemide elektrik olmadığını, ancak ana makinenin çalıştığını belirttiler. Navigasyon sistemleri ve radarlar işlemez durumdayken geminin durumu "stabil" olarak değerlendirildi.

Norveçli Hurtigruten Group'a ait HX kruvaziyer şirketi tarafından işletilen gemi, bir kurtarma römorkörünün kısa süre içinde ulaşması beklenen olayın ardından cuma günü İngiltere'ye ulaşması planlanan bir seyahatteydi.

Kuzey Denizi'nde fırtınaya yakalanan yaklaşık 400 kişiyi taşıyan Norveç bandıralı yolcu gemisi seyir kabiliyetini kaybetti

Kuzey Denizi'nde fırtınaya yakalanan yaklaşık 400 kişiyi taşıyan Norveç bandıralı yolcu gemisi seyir kabiliyetini kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Norveç Dünya Haberler

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