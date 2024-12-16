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Kuzen evliliğinin televizyondan yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı

Kuzen evliliğinin televizyondan yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı
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Channel 4'te yayınlanan 'Büyük Çingene Düğünü' adlı program, kuzen evliliğini ekrana taşıyarak büyük tepki çekti. 18 yaşındaki İrlandalı gelin ve ilk kuzeni arasındaki evlilik, İngiltere'de bu tür evliliklerin yasaklanması gerektiği tartışmalarını alevlendirdi.

İngiliz televizyonlarında yayınlanan tartışmalı program yeniden gündemde

Channel 4'te yayınlanan "Büyük Çingene Düğünü" adlı programda ilk kuzeniyle evlenen 18 yaşındaki İrlandalı gelin, izleyicilerin tepkisini topladı. Kuzen evliliğini ekrana taşıyan program, İngiltere'de bu tür evliliklerin yasaklanmasına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Rathkeale kentinden Chantelle Kealy'nin kuzeni Jim ile evlendiği bölüm, sosyal medyada "Bu evlilikler yasaklanmalı" yorumlarına neden oldu. Programda gösterilen düğün töreni, tüm kasabanın katılımıyla gerçekleşti.

Düğünde damat rekor sayıda 73 sağdıç seçerken, gelinin de yedi nedimesi vardı. 20 bin kristalle süslenen gelinliğin tasarımı, gezgin topluluklarının favori tasarımcısı Thelma'ya aitti. Gelin ailesinin damat tarafına 50 bin ile 120 bin euro arasında başlık parası ödediği belirtildi.

Muhafazakar Parti Milletvekili Richard Holden, kuzen evliliklerini yasaklamak için yasa teklifi hazırlıyor. Holden, "İnsanlar zaten yasak olduğunu düşünüyor ve yasal olduğunu öğrendiklerinde şaşırıyor" dedi. Ancak hükümet sözcüsü, şu an için böyle bir yasağın gündemde olmadığını açıkladı.

Kuzen evliliğinin televizyondan yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı

Kuzen evliliğinin televizyondan yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı

Kuzen evliliğinin televizyondan yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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