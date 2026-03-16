Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı
ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının açılan "dost ateşi" sonucu Kuveyt'te düşürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, dumanlar yükselen uçaklardan birinin irtifa kaybederek yere çakıldığı anlar yer aldı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları kapsamında görev yapan 3 Amerikan F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının Kuveyt'e ait bir savaş uçağı tarafından açılan "dost ateşi" ile "yanlışlıkla" düşürülmesinin yankıları sürüyor.
ABD SAVAŞA UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Son olarak, söz konusu ABD uçaklarından birinin düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, dumanlar yükselen uçağın kendi etrafında dönerek irtifa kaybettiği ve düşüşe geçtiği görülüyor. Devamında da uçağın yer çakıldığı noktadan alevlerin yükseldiği anlar yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 savaş uçağı F-15E Strike Eagle, 1 Mart Pazar günü Kuveyt'te düşmüştü.
ABD, Kuveytli bir F/A-18 pilotunun, ABD uçaklarına karşı 3 füze fırlattığını ve "yanlışlıkla" açılan "dost ateşi" sonucu 3 ABD uçağının da düştüğünü ancak pilotların ve arka koltuktakilerin güvenli şekilde fırlatma koltuğuyla kurtulduğunu açıklamıştı.
Öte yandan düşürülenlere benzer bir F-15E Strike Eagle jetinin, 1990'ların sonlarındaki satın alma fiyatı 31,1 milyon dolarken, yeni F-15EX jetlerinin maliyet ise 100 milyon doları buluyor.