ABD: 3 savaş uçağımız Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kuveyt'te dost ateşi sonucu 3 F-15E Strike Eagle savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Mürettebatın güvenli bir şekilde kurtulduğu belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 3 savaş uçağının Kuveyt'te 'dost ateşi sonucu' düştüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait üç, 'F-15E Strike Eagle' savaş uçağının dost ateşi sonucu düştüğü bildirildi. ABD savaş uçaklarının Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından 'yanlışlıkla' vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, altı kişiden oluşan mürettebatın tamamının fırlatma koltuğuyla uçaktan çıktığı, güvenli bir şekilde kurtulduğu ve durumlarının stabil olduğu aktarıldı. Kuveyt'in yaşanan olayı kabul ettiği belirtilen açıklamada, Kuveyt ordusunun ABD'ye verdiği destekten duyulan memnuniyet ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
