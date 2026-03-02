Haberler

Kuveyt: ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü

Güncelleme:
Kuveyt, sabah saatlerinde birkaç ABD savaş uçağının düştüğünü ve tüm mürettebatın sağ kurtulduğunu bildirdi. Yetkililer, mürettebatın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

KUVEYT, ABD'ye ait birkaç savaş uçağının sabah saatlerinde düştüğünü ve tüm mürettebatın sağ kurtulduğunu bildirdi.

Kuveyt ordusunun, sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan'ın ifadelerine yer verildi. El-Atvan, "Bu sabah birkaç ABD savaş uçağı düştü ve mürettebatın tümü sağ kurtuldu" açıklamasında bulundu.

Yetkililerin gerekli prosedürleri uyguladığı belirtilen açıklamada, ABD'li mürettebatın gerekli tıbbi bakımın sağlanması amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var

İranlı profesörden ABD için şok sözler: Ya küçük kızlara tecavüz ederler ya da onları bombalarlar

Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti

