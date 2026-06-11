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Kuveyt: İran saldırısında son 48 saatte 24 İHA etkisiz hale getirildi

Kuveyt: İran saldırısında son 48 saatte 24 İHA etkisiz hale getirildi
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Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında son 48 saatte hava sahasına giren 24 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini ve saldırılarda yaralananlar olduğunu açıkladı.

KUVEYT ordusu, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında son 48 saatte hava sahasına giren 24 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülke hava sahasında son 48 saatte tespit edilen 24 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği belirtilerek, saldırılarda yaralananlar olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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