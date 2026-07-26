Kuveyt: İran'a yönelik saldırılara katılmadık

KUVEYT, İran'a yönelik askeri operasyonlara katılmadıklarını bildirdi.

Kuveyt'in Washington Büyükelçisi Şeyha Ez-Zeyn es-Sabah, ülke basınına yaptığı açıklamada, Amerikan basınında yer alan ' Kuveyt'in, İran'a karşı askeri operasyonlara katıldığı' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu kaydetti. Sabah, Kuveyt'in, İran karşıtı hiçbir askeri operasyona katılmadığını belirterek, "Kuveyt toprakları, hava sahası ve kara sularının herhangi bir saldırıda kullanılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı