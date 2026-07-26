Haberler

Kuveyt: İran'a yönelik saldırılara katılmadık

Kuveyt: İran'a yönelik saldırılara katılmadık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KUVEYT, İran'a yönelik askeri operasyonlara katılmadıklarını bildirdi.

KUVEYT, İran'a yönelik askeri operasyonlara katılmadıklarını bildirdi.

Kuveyt'in Washington Büyükelçisi Şeyha Ez-Zeyn es-Sabah, ülke basınına yaptığı açıklamada, Amerikan basınında yer alan ' Kuveyt'in, İran'a karşı askeri operasyonlara katıldığı' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu kaydetti. Sabah, Kuveyt'in, İran karşıtı hiçbir askeri operasyona katılmadığını belirterek, "Kuveyt toprakları, hava sahası ve kara sularının herhangi bir saldırıda kullanılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail basını Netanyahu'yu yerden yere vurdu: Tarihin en kötü başbakanı olarak anılacak

Netanyahu'yu küplere bindirecek manşet: Tarihin en kötü başbakanı
Türkiye'nin mobilya devi resmen satıldı! Üçüncü kez el değiştirmiş oldu

Anlaşma tamam! Türkiye'nin mobilya devi üçüncü kez el değiştirdi
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu

Bulun bu sapığı! Çocuk parkında mide bulandıran görüntüler

Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı

Çocukların yaptıkları ailelerinin başını yaktı! Ceza yağdı
İran'da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor

Silahını kapan sahile koştu! Halk olası çıkarmayı bekliyor
Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan hasta kurtarılamadı

Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, kapının önünde can verdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"