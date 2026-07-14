Kuveyt: Hava savunma sistemleri devreye girdi

KUVEYT ordusu, ülke hava sahasında tespit edilen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Kuveyt ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, hava sahasında yeni saldırıların tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, şu anda ülkenin hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır. Duyulabilecek patlama sesleri hava savunma sistemlerinin 'düşman saldırılarını' önlemesinden kaynaklanıyor. Herkesin yetkili makamlar tarafından verilen güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı