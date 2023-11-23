Kuveyt, Gazze'ye İnsani Yardım Malzemeleri Gönderdi

Kuveyt, Gazze'ye sekiz ambulans ile solunum ve ilk yardım için gerekli temel tıbbi malzemelerden oluşan bir parti insani yardım gönderdi. Malzemeleri taşıyan Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak Çarşamba günü Mısır'daki El-Ariş Havaalimanı'na doğru yola çıktı.

İnsani yardım malzemesi yüklü Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın Kuveyt'teki havalimanından kalkışa hazırlanırken çeşitli görüntüleri

Kuveyt, Gazze'ye sekiz ambulans ile solunum ve ilk yardım için gerekli temel tıbbi temel malzemelerden oluşan bir parti insani yardım gönderdi. Bunlar arasında doğum için gerekli temel tıbbi malzemeler, yapay solunum tüpleri, oksijen maskeleri, yara dezenfektanları ve bronkodilatörler de bulunuyor.

Malzemeleri taşıyan Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak Çarşamba günü Mısır'daki El-Ariş Havaalimanı'na doğru yola çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuveyt'ten bildiriyor.(XHTV)