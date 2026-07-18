Haberler

Kuveyt: İran saldırılarında tesisler hasar gördü, itfaiye ve petrol işçileri yaralandı

Kuveyt: İran saldırılarında tesisler hasar gördü, itfaiye ve petrol işçileri yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Kuveyt'e düzenlediği balistik füze ve İHA saldırıları hava savunma tarafından engellendi, ancak petrol, elektrik ve su tesislerinde yangın çıktı, itfaiye erleri ve petrol çalışanları yaralandı.

KUVEYT Savunma Bakanlığı, İran tarafından gerçekleştirilen balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının engellendiğini, ancak hedef alınan petrol, elektrik ve su tesislerinde çıkan yangınlara müdahale eden bazı itfaiye erleri ile petrol çalışanlarının yaralandığını bildirdi.

Kuveyt ordusunun sanal medya hesabından, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud Abdulaziz el-Atvan'ın açıklamalarına yer verilen bildiri yayımlandı. Açıklamada, bugün sabaha karşı Kuveyt hava sahasına giren balistik füzeler ile İHA'ların tespit edildiği ve hava savunma unsurlarınca müdahale edilerek engellendiği belirtildi. İran tarafından gerçekleştirilen söz konusu saldırıların ülkedeki askeri ve güvenlik noktalarının yanı sıra sivil ve hayati öneme sahip altyapıları da hedef aldığı aktarıldı.

Saldırılar neticesinde petrol, elektrik ve su sektörlerine ait bazı tesislerde yangın çıktığı ve ilgili merkezlerde ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Yetkili birimlerin onarım ve yangın söndürme çalışmalarına ivedilikle başladığı belirtilen açıklamada, sahadaki müdahale sırasında görevli bazı itfaiye personelleri ile petrol sektörü çalışanlarının yaralandığı ve gerekli tıbbi bakımı almak üzere hastanelerde tedavi altına alındıkları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, füzelerin havada imha edilmesi operasyonları sırasında düşen şarapnel parçalarının bazı yerleşim bölgelerinde maddi hasara yol açtığı, ancak sivil halk arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın kaydedilmediği bildirildi. Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak adına tam teyakkuz halinde olduğu ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde tüm tedbirleri aldığı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir

Biosunu sildi, telefonu kapalı! Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı

Cezaevindeki avukat, Haluk Levent'i bombaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya'yı tedirgin edecek uyarı

Peş peşe depremlerle sarsılan ilimize korkutan uyarı
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Locası iptal edilen Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler

Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler
Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim

"5 bakanı arayıp tebrik ettim"
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı