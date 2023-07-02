Kutsal Topraklardan Dönen İlk Hacılar Yurda Geldi

"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

Almanya'da yaşayan Semih Ülker hac ibadetini yerine getirmenin gururu içinde olduğunu ifade ederek, "Herkese tavsiye ederiz. Benim için bilhassa ilk defa oldu. Annem için ikinci kez oldu. Annemle bir karar aldı. Beraber gittik ve orada manevi anları yaşadık. Kabe'yi görmenin herkesin yaşaması gereken bir duygu olarak görüyoruz. " dedi. Anne Nazmiye Ülker ise, " Ben 52 seneden beri Almanya'dayım. İkinci kez hacca gidiyorum. Oğlum götürdü beni. Çok önemli, çok güzel bir duygu" dedi. Yurda dönen hac kafilesinde yer alan İsmail Coşkun ise, "Çok şükür hacca gittik; hac vazifemizi yerine getirdik. Bugün de sağ salim evimize döneceğiz Frankfurt'a. Rabbim herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu, 'Anlatılmaz yaşanır' derler ya. Ancak yaşanacak bir duygu. Rabbim herkese nasip etsin en kısa zamanda gidip gelmeyi inşallah" diye konuştu.