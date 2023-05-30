Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, düzenlediği tiyatro gösterisi ile Filistin'de yaşanan insanlık dramını konu edindi. Filistinli Meryem Ebu Najma'nın gerçek hayat hikayesi ışığında sahnelenen tiyatro gösterisi, işgalci İsrail güçlerinin Filistin halkına yaptığı zulmü gözler önüne serdi.

Kütahya İhh, Filistin'deki insanlık dramını sahneye taşıdı

KÜTAHYA - Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, düzenlediği "Filistin hakkında konuşmalıyız" tiyatro gösterisi ile Filistin'de yaşanan ve dünya kamuoyunun sessiz kaldığı insanlık dramını sahneye taşıdı.

Filistinli Meryem Ebu Najma'nın gerçek hayat hikayesi ışığında Filistin'de yaşanan ortak acılara, işlenen insanlık suçuna ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için verilen mücadeleleri konu edinen "Filistin hakkında konuşmalıyız" adlı tiyatro gösterisi vatandaşlarla buluşturuldu.

İşgalci İsrail güçlerinin, Filistin halkına yaptığı zulmü gözler önüne seren tiyatro gösterisinde vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Usta oyuncu Nurdan Albamya İnce tarafından kaleme alınan ve kendisi tarafından sergilenen tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununa Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, protokol üyeleri ve yüzlerce sanatsever katıldı.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, "Rabbim insanlar içerisinde yetime, coğrafyalar içinde Kudüs'e bir sır koymuş. Filistin'i özgürlüğünü kavuşturmak mecburiyetindeyiz. Eğer biz yetime sahip çıkıp, Kudüs'ü özgürleştirirsen hem dünyada hem de ahirette mükafatlandıracak. Rabbim o günleri bize görmeye nasip etsin, umudumuz var, inşallah göreceğiz" dedi.

Tiyatro sonrası oyuncu Nurdan Albamya'ya çiçek ve çini tabak takdim edildi.