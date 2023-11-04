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Kütahya'daki minik öğrenciler Filistin'e yardım eli uzattı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan 4-6 yaş Babuk Bey ve Hafız Hasan Öztürk Kur'an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri paraları Filistin'e bağışladı. Yaklaşık 70 öğrenci, 6 bin 100 TL'yi yetkililere teslim etti.