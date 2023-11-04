Kütahya'daki minik öğrenciler Filistin'e yardım eli uzattı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan 4-6 yaş Babuk Bey ve Hafız Hasan Öztürk Kur'an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri paraları Filistin'e bağışladı. Yaklaşık 70 öğrenci, 6 bin 100 TL'yi yetkililere teslim etti.
Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan 4-6 yaş Babuk Bey ve Hafız Hasan Öztürk Kur'an Kursundaki minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri paraları Filistin'e bağışladı.
Yaklaşık 70 öğrenci, Kur'an kursu yetkilileri ile birlikte Emet İlçe Müftülüğüne gelerek kumbaralarında toplanan 6 bin 100 TL'yi Şube Müdürü Birol Usaç ve İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül'e teslim ettiler. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya