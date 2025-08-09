İSPANYA'nın güneyindeki Endülüs bölgesindeki tarihi Kurtuba Camii-Katedrali'nde çıkan yangın söndürüldü.

İspanya'nın simgesel yapılarından Kurtuba Camii-Katedrali'nde yangın çıktı. Yangın, yerel saatle 21.15'te şapellerden birinde başladı ve çatıya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin, Endülüs'ün önemli turistik merkezi ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan yapıdaki yangına hızla müdahale ettiği bildirildi. Yangın yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği, söndürme çalışmalarına 5 itfaiye aracı ve 1 vincin katıldığı belirtildi.

Endülüs dini mimarisinin en tanınmış ve en büyük binası olan Kurtuba Ulu Camii'nin yapımına 786'da Birinci Abdurrahman zamanında başlandı. Çeşitli ekler ve değişikliklerle büyütülen cami, 1236 yılında katedrale dönüştürüldü. Zamanla tahrip edilen ve içine kilise inşa edilen yapının minaresinin büyük bölümü yıkılarak kilisenin çan kulesi yapıldı. UNESCO tarafından 1984 yılında Dünya Kültür Mirası listesine giren ve 'Kurtuba Camii-Katedrali' olarak adlandırılan eser, anıt statüsüyle turistik alan olarak da kullanılıyor.