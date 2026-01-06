Haberler

Kürsüde taklit yapan Trump'ın hareketleri akılalmaz

Cumhuriyetçi kongre üyelerine seslenen ABD Başkanı Donald Trump'ın kürsüde yaptığı taklitler dikkat çekti. Trump'ın eli ve ağzını kullanarak yaptığı taklit kameralara yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kürsüde konuşma yaparken sergilediği taklit performansı dikkat çekti.

TRUMP, CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYELERİNE SESLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Trump konuşmasında Venezuela'ya yapılan operasyonla ilgili detaylara yer verdi.

KÜRSÜDE İLGİNÇ TAKLİTLER YAPTI

ABD Başkanı Trump, konuşmasının bir bölümünde ilginç taklitler yapmaya başladı. Elleri ve yüzünü kullanarak garip harketler yapan Trump'ın o anları dikkat çekti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

