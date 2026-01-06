Kürsüde taklit yapan Trump'ın hareketleri akılalmaz
Cumhuriyetçi kongre üyelerine seslenen ABD Başkanı Donald Trump'ın kürsüde yaptığı taklitler dikkat çekti. Trump'ın eli ve ağzını kullanarak yaptığı taklit kameralara yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kürsüde konuşma yaparken sergilediği taklit performansı dikkat çekti.
TRUMP, CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYELERİNE SESLENDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Trump konuşmasında Venezuela'ya yapılan operasyonla ilgili detaylara yer verdi.
KÜRSÜDE İLGİNÇ TAKLİTLER YAPTI
ABD Başkanı Trump, konuşmasının bir bölümünde ilginç taklitler yapmaya başladı. Elleri ve yüzünü kullanarak garip harketler yapan Trump'ın o anları dikkat çekti.
Kaynak: Haberler.com / Dünya