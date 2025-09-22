Haberler

Küresel Sumud Filosu'na Dronlu Takip

Küresel Sumud Filosu'na Dronlu Takip
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu, kaynağı belirsiz dronların kendilerini takip ettiğini bildirdi. Artan hava aktivitesi, filonun endişelerini artırdı.

GAZZE'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu, kaynağı belirsiz dronlar görüldüğünü ve kendilerini takip ettiğini bildirdi.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, filonun üzerinde çok sayıda dron görüntülendiği kaydedildi. Açıklamada, dronların kaynağının belli olmadığı ve filoyu takip ettiği vurgulanarak, "Bu aniden artan hava aktivitesi, endişelerimizi artırdı" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Erdoğan-Trump zirvesinde neler görüşülecek? Masada 2 kritik başlık var

Atina'nın uykularını kaçıran zirve! Masada 2 kritik başlık var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan büyük acemilik

Saran'dan büyük acemilik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.