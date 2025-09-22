Küresel Sumud Filosu'na Dronlu Takip

GAZZE'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu, kaynağı belirsiz dronlar görüldüğünü ve kendilerini takip ettiğini bildirdi.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, filonun üzerinde çok sayıda dron görüntülendiği kaydedildi. Açıklamada, dronların kaynağının belli olmadığı ve filoyu takip ettiği vurgulanarak, "Bu aniden artan hava aktivitesi, endişelerimizi artırdı" ifadesi kullanıldı.