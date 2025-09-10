Küresel Sumud Filosu'na Dron Saldırısı
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ikinci büyük gemisi olan 'Alma' gemisine dron saldırısı olduğu öğrenildi. Bu gemiye İspanya'dan binen Türkiye delegasyonu koordinatörü Dr. Hüseyin Durmaz, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
