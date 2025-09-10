Haberler

Küresel Sumud Filosu'na Dron Saldırısı

Küresel Sumud Filosu'na bağlı 'Alma' gemisine yönelik bir dron saldırısı gerçekleştirildi. Gemide bulunan Türkiye delegasyonu koordinatörü Dr. Hüseyin Durmaz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Küresel Sumud Filosu'na yeni bir dron saldırısı olduğu açıklandı. Filonun ikinci büyük gemisi olan 'Alma' gemisine dron saldırısı olduğu öğrenildi.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ikinci büyük gemisi olan 'Alma' gemisine dron saldırısı olduğu öğrenildi. Bu gemiye İspanya'dan binen Türkiye delegasyonu koordinatörü Dr. Hüseyin Durmaz, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
