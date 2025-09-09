Haberler

Küresel Sumud Filosu'na Dron Saldırısı

Küresel Sumud Filosu'na Dron Saldırısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine, Tunus'taki limanda dron ile saldırı düzenlendi. BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, saldırının detaylarını sosyal medyada paylaştı.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine, Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese X sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
2 polisi şehit eden saldırganın babasından ilk ifade: Son dönemde radikalleşti

Saldırganın babasından ilk ifade: Polise şikayet edecektim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye'de! Yeni takımı çok şaşırttı

Dünyaca ünlü golcü Ben Yedder, resmen Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.