Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıktı

KÜRESEL Sumud Filosu, insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıktı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan filodaki ilk tekne, Binzert Limanı'ndan denize açıldı. Yaklaşık 50 farklı ülkeden bine yakın aktivistin bulunduğu filo, İtalya ve Yunanistan'dan katılacak teknelerle Akdeniz'de buluşarak seyahatine devam edecek.