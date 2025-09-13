Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıktı
Tunus'tan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, ilk teknesiyle Binzert Limanı'ndan hareket etti. Filo, 50 farklı ülkeden gelen aktivistlerle birlikte İtalya ve Yunanistan'dan katılacak teknelerle Akdeniz'de buluşarak seyahatine devam edecek.
KÜRESEL Sumud Filosu, insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıktı.
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan filodaki ilk tekne, Binzert Limanı'ndan denize açıldı. Yaklaşık 50 farklı ülkeden bine yakın aktivistin bulunduğu filo, İtalya ve Yunanistan'dan katılacak teknelerle Akdeniz'de buluşarak seyahatine devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya