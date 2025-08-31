Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıktı

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıktı
İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkan 'Küresel Sumud Filosu', Filistin'e destek amacıyla 44 ülkeden binlerce aktivist ile Gazze'ye doğru ilerliyor. Filoda Greta Thunberg ve Liam Cunningham gibi tanınmış isimler de yer alıyor.

'KÜRESEL Sumud Filosu'nun, İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktığı bildirildi.

Filistin'e destek amacıyla oluşturulan ve 44 ülkeden binlerce aktivistin katıldığı 'Küresel Sumud Filosu', İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Barselona Limanı'nın ardından İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan Akdeniz'e yelken açacak olan, 20 kadar tekne ve 300'den fazla kişinin olduğu 'Küresel Sumud Filosu'nda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer aldı. Teknelerde, İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
