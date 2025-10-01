Haberler

Küresel Sumdud Filosu'ndaki aktivistler İsrail'in kuşatmasına ilahilerle cevap verdi

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler İsrail'in kuşatmasına ilahilerle cevap verdi
Güncelleme:
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı. Filoda bulunan Türk aktivistlerin İsrail'in kuşatmasına ilahilerle cevap verdiği görüldü.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

İSRAİL ASKERLERİ GEMİLERE ÇIKTI

Filonun sosyal medya hesabından, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı. Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

GEMİLERİ TEK TEK ELE GEÇİRMEYE BAŞLADILAR

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan az sayıdaki katılımcı da İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi. İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.

CAN YELEKLERİYLE GÜVERTEDE BEKLİYORLAR

Filonun YouTube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği görüldü.

İLAHİLERLE CEVAP VERDİLER

Öte yandan, görüntülerde Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk aktivistlerin İsrail'in kuşatmasına ilahilerle cevap verdiği anlar da yer aldı.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
