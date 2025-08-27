Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler

Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New York eyaletinde bir kasabada inşa edilen tünel kısa sürede gündem oldu. Trafikte telef olan kurbağaların çiftleşme dönemlerini risk almadan devam ettirmesi için 40 bin dolara inşa edilen "Aşk Tüneli" sayesinde kurbağa ölümleri de neredeyse sıfıra indi.

ABD'nin New York eyaletindeki Brookhaven kasabasında, trafikte telef olan kurbağaları korumak için özel bir proje hayata geçirildi. Yaklaşık 40 bin dolara mal olan tünel iki yıl önce tamamlanırken, geçtiğimiz günlerde hayvanların güvenle yönlendirilmesi için alüminyum çitler eklendi.

"ÇİFTLEŞME DÖNEMLERİ RİSK ALMADAN DEVAM EDİYOR"

Çevre analisti Luke Ormand, uygulamanın etkisini şu sözlerle aktardı: "Kurbağalar artık güvenle göletlere ulaşıyor. Çiftleşme dönemleri de risk almadan devam ediyor. Ölümler neredeyse sıfıra indi."

Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler

EZİLMİŞ YÜZLERCE KURBAĞA GÖRDÜ

Projenin fikir babası Turner, ilhamını dört yıl önce yaşadığı acı bir olaydan aldığını söyledi. Arabasıyla yol alırken ezilmiş yüzlerce kurbağaya rastladığını belirten Turner, "O an bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm" dedi. Bu olayın ardından ekibiyle birlikte yayaların sahile ulaşmasını sağlayan alt geçitlerden esinlenerek kurbağalara özel sistem geliştirdi.

"Aşk Tüneli" sayesinde odun kurbağaları, bahar çığırtkanları ve gri ağaç kurbağaları güvenli şekilde göletlere ulaşabiliyor. Uzmanlara göre, bölgede kurbağa sesleri yeniden yaygınlaşmaya başladı ve ekosistem canlanma sürecine girdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi

Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi
Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz
ABD'li siyasetçi Kuran yakıp Müslümanlara hakaretler yağdırdı

Kutsal kitabımıza alçak saldırı! Kuran yakıp İslam'a hakaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, İsraillilerin sabrını taşırdı! Binlerce kişi meydanlara döküldü

Netanyahu, İsraillilerin sabrını taşırdı! Binlerce kişi meydanlarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.