Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler

ABD'nin New York eyaletindeki Brookhaven kasabasında, trafikte telef olan kurbağaları korumak için özel bir proje hayata geçirildi. Yaklaşık 40 bin dolara mal olan tünel iki yıl önce tamamlanırken, geçtiğimiz günlerde hayvanların güvenle yönlendirilmesi için alüminyum çitler eklendi.

"ÇİFTLEŞME DÖNEMLERİ RİSK ALMADAN DEVAM EDİYOR"

Çevre analisti Luke Ormand, uygulamanın etkisini şu sözlerle aktardı: "Kurbağalar artık güvenle göletlere ulaşıyor. Çiftleşme dönemleri de risk almadan devam ediyor. Ölümler neredeyse sıfıra indi."

EZİLMİŞ YÜZLERCE KURBAĞA GÖRDÜ

Projenin fikir babası Turner, ilhamını dört yıl önce yaşadığı acı bir olaydan aldığını söyledi. Arabasıyla yol alırken ezilmiş yüzlerce kurbağaya rastladığını belirten Turner, "O an bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm" dedi. Bu olayın ardından ekibiyle birlikte yayaların sahile ulaşmasını sağlayan alt geçitlerden esinlenerek kurbağalara özel sistem geliştirdi.

"Aşk Tüneli" sayesinde odun kurbağaları, bahar çığırtkanları ve gri ağaç kurbağaları güvenli şekilde göletlere ulaşabiliyor. Uzmanlara göre, bölgede kurbağa sesleri yeniden yaygınlaşmaya başladı ve ekosistem canlanma sürecine girdi.