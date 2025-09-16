Kübra Par'dan Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki: Hayır orası sizin şehriniz değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü toplantısında kurduğu cümlelerin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklamalar geldi.

Netanyahu, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak skandal açıklamalara yer verdi. Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu Kudüs'e vurgu yaparak "Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak." dedi.

KÜBRA PAR'DAN NETANYAHU'YA SERT TEPKİ

Tv100 Ana Haber Spikeri Kübra Par, katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal sözlerine sert tepki gösterdi.

Par açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmüştü dün. Fotoğraflar ise ABD'nin İsrail'e nasıl arka çıktığının net göstergesi oldu. Bu fotoğraflar Mescid-i Aksa'nın yakınlarında İsrail tarafından açılan tünellerde çekildi. Bu tünel açılışları önemli çünkü Mescid-i Aksa'yı yıkma planının bir parçası olarak görülüyor. Marco Rubio da bu açılışa gitti ve üstü örtülü de olsa ABD'nin İsrail'in işgal planına verdiği desteği açık bir şekilde göstermiş oldu.

"HEP BİRLİKTE HAYKIRIYORUZ: İŞGALCİ VE SOYKIRIMCISINIZ"

Netanyahu "Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil" diyor. Netanyahu'nun bu sözleri dünyada bu işgale en çok karşı çıkan ülkenin Türkiye, en çok karşı çıkan liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunun ispatı adeta. Ama Netanyahu'nun şunu anlaması gerekiyor. Hayır orası sizin şehriniz değil. Orası bölünmedi, siz Gazze'yi acımazsızca işgal ettiniz. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil ben, hepimiz, hep birlikte haykırıyoruz. İşgalci ve soykırımcısınız."