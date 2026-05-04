Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: ABD bize saldırmak için bahane arıyor

KÜBA Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "ABD, bizi kendisi için 'olağanüstü ve alışılmadık' bir tehdit olarak tanımlıyor. Bunun, ABD hükümetinin bize saldırmak için kullandığı bir bahane olduğundan eminiz" dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, başkent Havana'da 'Komutan Fidel Castro'nun 100'üncü Doğum Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Küba ile Uluslararası Dayanışma Buluşması'nda konuştu. ABD'nin ülkesine yönelik politikalarını eleştiren Diaz-Canel, ABD'nin ada ülkesine askeri müdahalede bulunmak için bahane aradığını öne sürdü. Diaz-Canel, "ABD, bizi kendisi için 'olağanüstü ve alışılmadık' bir tehdit olarak tanımlıyor. Bu, Amerikan halkının duygusu değil, ABD hükümetinin bize saldırmak için kullandığı bir bahane olduğundan eminiz. Küba'ya yönelik askeri saldırıyı haklı çıkaracak hiçbir bahane, hiçbir neden yoktur" ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Kübalı askerlerin kendilerinden sayıca ve teknolojik açıdan üstün ABD özel kuvvetlerine kahramanca direndiğini ve 5 dakikada sonuçlanması planlanan saldırının 45 dakikayı aştığını kaydetti. ABD'nin ada ülkesine askeri müdahalede bulunması halinde bunun ağır sonuçları olacağını belirten Diaz-Canel, "Biz savaş istemiyoruz! Hatta ABD hükümeti ile ikili farklılıkların diyalog yoluyla çözülebileceğini her zaman söyledik ancak anlaşmamızı sağlayacak ve bizi çatışmadan uzaklaştıracak iş birliği alanları bulmak için bir niyet olmalıdır. Daha önce de söylediğim şeyi burada bir kez daha onaylıyorum: Savaştan korkmuyoruz, burada ne bir sürpriz ne de bir yenilgi yaşanacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
