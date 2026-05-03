Haberler

Küba Devlet Başkanı Canel'den Trump'a Sert Yanıt: 'Hiçbir Saldırgan Teslimiyet Bulamayacak'

Küba Devlet Başkanı Canel'den Trump'a Sert Yanıt: 'Hiçbir Saldırgan Teslimiyet Bulamayacak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'yı 'kısa sürede yönetimi devralacakları' yönündeki açıklamasına tepki göstererek, ABD'nin askeri tehditlerini 'tehlikeli' ve 'benzeri görülmemiş' olarak nitelendirdi. Canel, uluslararası topluma çağrı yaparak, hiçbir saldırganın Küba'da teslimiyet bulamayacağını ve her santim toprak için bağımsızlığı savunmaya kararlı olduklarını vurguladı.

KÜBA Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Küba'da 'kısa sürede yönetimi devralacakları' açıklamasıyla ilgili, "Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak" dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'yı 'kısa sürede yönetimi devralacakları' bir yer olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi. ABD'nin Küba'ya yönelik askeri saldırı tehditlerini 'tehlikeli' ve 'benzeri görülmemiş' olarak değerlendiren Canel, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Hiçbir saldırganın Küba'da teslimiyet bulamayacağını belirten Canel, "Uluslararası toplum bu durumu not etmeli ve ABD halkıyla birlikte, intikam ve hegemonya hırsıyla dolu, küçük ama zengin ve nüfuzlu bir grubun çıkarlarını tatmin etmek adına böylesine vahşi bir kriminal eyleme izin verilip verilmeyeceğine karar vermelidir. Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak. Ulusal toprakların her bir santimi için ve bağımsızlığı savunmaya kararlı bir halkla karşılaşacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt

Trump'tan İran'ın 14 maddelik yeni teklifine yanıt! Daha okumadan...
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, İran'ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir

Uçağa binerken tedirgin eden mesaj
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya

Okulda mide bulandıran skandal: Öğretmene 30 yıl hapis kapıda
Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti

Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş

Belediyeden alıp sevgilisinin evine döşetmiş! Hepsi el emeği göz nuru
Trump, İran'ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir

Uçağa binerken tedirgin eden mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme büyük tepki

Oyuna girerken hayatının şokunu yaşadı! Taraftardan o isme büyük tepki