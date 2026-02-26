Küba, ABD'ye kayıtlı tekneye ateş açtı: 4 ölü

KÜBA İçişleri Bakanlığı, ülke kara sularında 'dur' ihtarına uymayan ve polis teknesine ateş açan ABD çıkışlı bir sürat teknesindeki 4 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Küba İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Florida'dan geldiği belirlenen 'FL7726SH' sicil numaralı sürat teknesinin, Villa Clara eyaletine bağlı Falcones Adacığı'na doğru yaklaştığının tespit edildiği kaydedildi. 'Dur' ihtarına uymayan sürat teknesinden ateş açılması üzerine çatışma çıktığı belirtilen açıklamada, teknedeki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i Kübalı güvenlik görevlisi olmak üzere 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, sürat teknesindeki kişilerin kimliklerine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı