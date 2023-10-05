Küba'nın başkenti Havana'da bir binada meydana gelen kısmi çökme sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 kişi hayatının kaybetti, 2 kişi yaralandı. En az 2 kişinin de enkaz altında mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

- Küba'da bir binada kısmi çökme: 1 ölü, 2 yaralı

HAVANA - Küba'nın başkenti Havana'da bir binada meydana gelen kısmi çökme sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 kişi hayatının kaybetti, 2 kişi yaralandı. En az 2 kişinin de enkaz altında mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Küba'nın başkenti Havana'da bir binada kısmi çökme meydana geldi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, çökme sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, en az 2 kişinin de enkaz altında mahsur kaldığı tahmin edildiğini aktarıldı.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği binada, 54 kişinin yaşadığı belirtilerek, kısmi çökmeye sabahın erken saatlerinde kentte etkili olan rüzgar ve yağmurun neden olmuş olabileceği ifade edildi.

Küba İnşaat Bakanı Rene Mesa Villafana geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Küba'da 850 binden fazla konutun bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu ve hükümetin yeni konutlar inşa etmek için çalıştığını belirtmişti.