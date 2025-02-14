Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt

Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu

Kremlin, Zelenskiy'nin Çernobil İddiasını Yalanladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığına yönelik açıklamalarını reddetti.

KREMLİN, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığı yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlediğine dair açıklamasını yalanladı.

Kremlin, Zelenskiy'nin Çernobil İddiasını Yalanladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
img

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
img

Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı hareket
img

Polisin hayatını kaybettiği kaza kask kamerasında: Cuma gitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.