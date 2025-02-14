Kremlin, Zelenskiy'nin Çernobil İddiasını Yalanladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığına yönelik açıklamalarını reddetti.
KREMLİN, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığı yönündeki açıklamalarını yalanladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlediğine dair açıklamasını yalanladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya