Kremlin uzay ajansı başkanı Rogozin: Olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok ederiz
Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya lideri Putin'in yakın arkadaşı olan Kremlin'in uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin'den dünyayı tedirgin bir tehdit geldi. NATO'nun Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünü belirten 58 yaşındaki Rogozin, "Amacımız Batı'yı yenmek ve Ukrayna'yı haritadan silmek. Ve Rusya olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yalnızca yarım saat içinde yok edebilecek güce sahip" ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın dostlarından biri olan Kremlin'in uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, NATO'nun Rusya'ya karşı bir savaş yürüttüğünü belirtti.
"AMACIMIZ BATI'YI YENMEK VE UKRAYNA'YI HARİTADAN SİLMEK"
Moskova yönetiminin amacının Batı'yı yenmek ve Ukrayna'yı haritadan çıkarmak olduğunu ifade eden Rogozin, Rusya'nın nükleer bir savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok edebileceği iddiasında bulundu.
"KARŞILIKLI BİR NÜKLEER SAVAŞ DÜNYA İÇİN FELAKET OLUR"
Nükleer bir savaş istemediklerine de vurgu yapan 58 yaşındaki Rogozin, karşılıklı bir nükleer savaşın sonuçlarının dünya için çok kötü olabileceğini ifade ederek, "Bu askeri ve ekonomik olarak daha güçlü olan bu düşmanı konvansiyonel silahlı araçlarla yenmemiz gerekecek" dedi.