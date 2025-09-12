Haberler

Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu

Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu
Kremlin, Ukrayna ile devam eden barış müzakerelerinin durdurulduğunu açıkladı. Rusya'dan yapılan açıklamada, mevcut koşullarda ilerleme sağlanamadığı ve görüşmelerin askıya alındığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarının çıkmaza girmesiyle birlikte, Kremlin, Kiev ile barış görüşmelerine "ara verildiğini" duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, taraflar arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ifade ederek, "Görüşmelerde somut bir ilerleme sağlanamadı. Bu nedenle barış müzakereleri şu an için durdurulmuş durumda" dedi.

Ukrayna ve Rusya heyetleri bu yıl İstanbul'da üç kez görüşmüş, görüşmelerin ardından kapsamlı esir takası anlaşmalarına ulaşılmıştı.

SAVAŞTA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ukrayna tarafı uzun süredir Rusya'nın ateşkes yerine sahadaki kazanımlarını korumaya çalıştığını öne sürerken, Moskova ise Kiev'i "gerçekçi olmayan taleplerle" suçluyor. Sürecin tıkanması, savaşın seyrine ilişkin belirsizlikleri artırırken, uluslararası toplum yeniden diplomatik girişimlere odaklanmış durumda.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş, üçüncü yılına girerken küresel siyasetin en kritik gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Moskova yönetimi, saldırıyı "özel askeri operasyon" olarak tanımlarken, Kiev bunu ülkesine yönelik açık bir işgal girişimi olarak nitelendirdi.

SAVAŞIN BAŞLANGICI

Savaşın fitilini, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO ve Batı ile yakınlaşmasını "ulusal güvenliğine tehdit" olarak görmesi ateşledi. 2014'te Kırım'ı ilhak eden Rusya, aynı yıl Donbas bölgesinde ayrılıkçı gruplara destek verdi. Yıllarca düşük yoğunluklu çatışmalarla süren kriz, 2021 sonunda Moskova'nın Ukrayna sınırına yüzbinlerce asker yığmasıyla tırmandı.

24 Şubat 2022 sabahı Rus birlikleri Ukrayna topraklarına girdi. Başkent Kiev kısa sürede hedef alındı, ancak Ukrayna ordusunun direnişi ve Batı'dan gelen askeri yardımlar Rusya'nın planlarını bozdu.

SAVAŞIN SEYRİ

İlk aylarda Kiev çevresinde başarısız olan Rusya, ağırlığını ülkenin doğusu ve güneyine kaydırdı. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri kısmen Rus kontrolüne geçti. Ancak Ukrayna ordusu, özellikle Batı'dan sağlanan HIMARS füzeleri, Patriot savunma sistemleri ve Leopard tanklarıyla karşı saldırılar düzenledi. Savaş, büyük ölçüde doğu cephelerinde yoğunlaştı ve taraflar arasında ağır kayıplara yol açtı.

BUGÜNKÜ DURUM

2025 itibarıyla savaş cephe hattında büyük bir değişim yaşanmıyor. Rusya, Donbas'ın tamamını ele geçirme hedefini sürdürüyor, Ukrayna ise topraklarını geri almak için direniyor. Öte yandan hava saldırıları, enerji altyapısını hedef alan bombardımanlar ve insansız hava araçları savaşın yeni boyutları arasında.

Barış müzakereleri ise defalarca gündeme gelse de somut bir ilerleme sağlanamadı. Kremlin, Ukrayna'nın NATO üyeliği ısrarını kabul edilemez buluyor; Kiev ise toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini vurguluyor.

