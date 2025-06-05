Kremlin: Ukrayna'nın Saldırılarına Rus Ordusu Yanıt Verecek

Kremlin: Ukrayna'nın Saldırılarına Rus Ordusu Yanıt Verecek
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rus askeri hava üslerine yönelik saldırılarına Rus ordusunun uygun gördüğü zamanda yanıt verileceğini açıkladı. Peskov, Vladimir Putin ve Donald Trump'ın telefon görüşmesinde saldırıların ele alındığını belirtti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya'daki askeri hava üslerine yönelik saldırılarına, Rus ordusunun uygun gördüğü zamanda yanıt verileceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemi değerlendirdi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde Ukrayna'nın 1 Haziran'da Bryansk ve Kursk bölgelerindeki saldırılarının da ele alındığını bildirdi.

Trump'ın, saldırılar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını aktardığını vurgulayan Peskov, "Uluslararası değerlendirme açısından, elbette en azından bu terör eyleminin güçlü bir şekilde kınandığını duymayı tercih ederdik" swsi.

Peskov, iki liderin, görüşmede bir araya gelme konusunda anlaşmaya varmadıklarını kaydederek, "Toplantının düzgün şekilde hazırlanması ve bu hazırlığın önemli sonuçlarının olması gerekiyor ki bu sonuçlar en üst düzeyde ele alınabilsin. Genel olarak bakıldığında, elbette ki görüşme yapıcıydı, gerekliydi, başkanlar gerçekten de birçok temel ve önemli konuyu ele aldılar" diye konuştu.

Rusya'nın, Ukrayna tarafından Rus askeri hava üslerine yönelik saldırısına yanıt verip vermeyeceğine yönelik soruyu da yanıtlayan Peskov, "Yanıtı, ordumuz nasıl ve ne zaman uygun görürse vereceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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