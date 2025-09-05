Kremlin Sözcüsü Peskov: Müzakereler İstanbul formatında devam etmeli

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin seviyesinin yükseltilmesi halinde çalışmaların İstanbul formatında devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'da Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin, Ukrayna'da güvenlik garantisi için bu ülkeye asker konuşlandırma çabalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Peskov, yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya güvenlik garantisi veremeyeceğini belirterek, "Güvenlik garantileri hem Ukrayna'ya hem de bize sağlanmalıdır" dedi.

Türkiye'nin ara buluculuğunda İstanbul'da 2022'deki müzakerelerde Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmaya değinen Peskov, "2022'de İstanbul'da paraflanan anlaşmaların hükümlerini dikkatlice okursanız, tüm güvenlik garantilerinin orada yer aldığını, hepsinin orada sağlandığını görürsünüz. Başka garantiler mümkün mü? Elbette. Tüm bunlar müzakerelerin konusu olabilir ve olmalıdır. Bir ülkenin güvenliği, bir başkasının güvenliğiyle sağlanamaz" ifadelerini kullandı.