Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ara seçimlerini iç mesele olarak niteledi

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KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki ara seçim sonuçlarının ülkenin kendi iç meselesi olduğunu belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki barışçıl girişimlerini sürdürmesini umuyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına ABD'deki 2026 Kongre ara seçimleriyle ilgili açıklamada bulundu. Başkan Donald Trump'ın görev süresinin devam ettiğini söyleyen Peskov, "Trump'ın barışçıl girişimlerini kararlılıkla sürdüreceğini umuyoruz. Hatta yakın bir tarihte taraflar arasında üçlü müzakereler gerçekleştirilecek. Melania Trump'ın barışçıl girişimleri de oldukça başarılı" ifadelerini kullandı.

Peskov, Demokratların kontrolüne geçen yeni Kongre'nin Trump'ın adımlarını engelleyip engellemeyeceği yönündeki soruya ise "Bu durum tamamen ABD'nin iç meselesidir" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı