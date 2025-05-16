Kremlin Sözcüsü'nden İstanbul Müzakereleri Açıklaması

Kremlin Sözcüsü'nden İstanbul Müzakereleri Açıklaması
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'daki müzakereleri takip ettiklerini belirterek, Putin'in sürekli olarak bilgilendirildiğini ve Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yakın zamanda başlayabileceğini umduklarını ifade etti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'daki müzakereleri takip ettiklerini belirterek, "Putin, tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor" dedi.

Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki temaslara ilişkin konuşan Peskov, "Putin ve Trump arasındaki temaslar, Ukrayna ile ilgili bir çözüm, ikili ve uluslararası ilişkiler, bölgesel konular bağlamında son derece önemli ancak bunun için dikkatli bir hazırlık gerekiyor" açıklamasını yaptı.

İstanbul'daki Rus heyetinin Putin ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade eden Peskov, "Putin tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor." dedi. Peskov, İstanbul'daki barış müzakerelerinin önemine dikkat çekerek, "Tüm gözler İstanbul'daki müzakerelerin nasıl geliştiğini izliyor. Yakın zamanda doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlayacağını umuyoruz. Şimdilik söyleyecek bir şey yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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