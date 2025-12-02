Haberler

Kremlin, Krasnoarmeysk ve Volçansk Kentlerinin Ele Geçirildiğini Açıkladı
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk ile Harkiv bölgesindeki Volçansk kentlerini ele geçirdiği bildirildi. Devlet Başkanı Putin, cephedeki durum hakkında bilgi aldı ve birlikleri tebrik etti.

KREMLİN, Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk ile Harkiv bölgesindeki Volçansk kentlerinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortak Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ettiği belirtildi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Merkez Askeri Grubu Komutanı Valeriy Solodçuk ve Doğu Askeri Grubu Komutanı Andrey Ivanayev'ın Putin'e Ukrayna'da cephedeki durum konusunda bilgi verdiği ifade edilen açıklamada, "Gerasimov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoarmeysk ile Harkiv bölgesindeki Volçansk şehirlerinin kurtarıldığını bildirerek, Rus birliklerinin cephenin diğer yönlerindeki eylemlerine dair bilgi paylaştı. Solodçuk, Dimitrov kentinin güney kısmının Rus birlikleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu. Ivanayev de Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin kurtarılması süreciyle ilgili bilgi vererek, birliklerin Gayçur Nehri'ne doğru ilerlediğini ve Zaporijya bölgesindeki Gulyaypole kentini kurtarmaya başladıklarını aktardı" denildi.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in komutanları tebrik ettiği ve birliklere kış dönemi için gerekli malzemelerin sağlanması talimatını verdiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
