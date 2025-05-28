Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir

Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde ilk turda ev sahipliği yapan ülkeyi tercih edebileceklerini belirterek, "İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya- Ukrayna arasında yapılması beklenen yeni tur müzakerelerin yeri için İstanbul'u değerlendirdiklerini söyledi.

"BİR SONRAKİ BARIŞ GÖRÜŞMESİ İSTANBUL'DA OLABİLİR"

Rusya'nın, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerin yeri için nereyi tercih ettiğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "En azından ilk tur müzakerelerin yapıldığı yerde. Gerisi ortak uzlaşıya bağlı." dedi. Peskov, müzakereler için İstanbul'un değerlendirilip değerlendirilmediğine yönelik de bir soruyu cevaplayarak, "Elbette." ifadesini kullandı.

ALMANYA BAŞBAKANI'NIN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Peskov, "Bu, savaşı daha fazla kışkırtmaktan, Ukraynalıları daha fazla savaşmaya zorlama girişimlerinden, barış sürecinin yörüngesine girme girişimlerini engellemekten başka bir şey değil." diye konuştu.

İSTANBUL'DAKİ BARIŞ MÜZAKERELERİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki yaklaşık üç yılın ardından yapılan ilk müzakereler, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs'ta gerçekleşmişti. İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı. Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.

Kaynak: AA / Dünya
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