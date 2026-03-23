Rusya: İran'daki nükleer santrallere saldırı düzenlenmesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "İran'daki nükleer santrallere saldırıların düzenlenmesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıların sürdürülmesi ihtimaliyle ilgili değerlendirmede bulunan Peskov, "Elbette, bu eğilim devam ederse, çok büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacak. Bununla ilgili Amerikan tarafına gerekli sinyaller veriliyor. Nükleer tesislere yönelik saldırıları, son derece tehlikeli olarak değerlendiriyoruz. Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Rusya, Buşehr nükleer santraliyle ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile sürekli diyalog halinde" ifadelerini kullandı.

Peskov açıklamasında, Orta Doğu'daki son duruma değinerek, gerilimi yatıştırmaya katkıda bulunabilecek tek yolun siyasi ve diplomatik çözüm olduğunu söyledi.

Rusya'nın ABD'ye, İran ve Ukrayna'ya ilişkin karşılıklı olarak istihbarat desteklerini kesme teklifinde bulunduğu iddiasına ilişkin ise Peskov, "Bu doğru olmayan bir bilgi" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyareti konusunda da "Diplomatik kanallar aracılığıyla tarihler üzerinde anlaşmaya varılır varılmaz gerçekleşebilecek" dedi.

