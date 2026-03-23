Rusya: İran'daki nükleer santrallere saldırı düzenlenmesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir

Rusya: İran'daki nükleer santrallere saldırı düzenlenmesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'daki nükleer santrallere yönelik saldırıların büyük bir güvenlik tehdidi oluşturabileceğini belirterek, ABD'ye gerekli sinyallerin verildiğini açıkladı. Peskov, siyasi ve diplomatik çözümlerle gerilimin yatıştırılması gerektiğini vurguladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "İran'daki nükleer santrallere saldırıların düzenlenmesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıların sürdürülmesi ihtimaliyle ilgili değerlendirmede bulunan Peskov, "Elbette, bu eğilim devam ederse, çok büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacak. Bununla ilgili Amerikan tarafına gerekli sinyaller veriliyor. Nükleer tesislere yönelik saldırıları, son derece tehlikeli olarak değerlendiriyoruz. Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Rusya, Buşehr nükleer santraliyle ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile sürekli diyalog halinde" ifadelerini kullandı.

Peskov açıklamasında, Orta Doğu'daki son duruma değinerek, gerilimi yatıştırmaya katkıda bulunabilecek tek yolun siyasi ve diplomatik çözüm olduğunu söyledi.

Rusya'nın ABD'ye, İran ve Ukrayna'ya ilişkin karşılıklı olarak istihbarat desteklerini kesme teklifinde bulunduğu iddiasına ilişkin ise Peskov, "Bu doğru olmayan bir bilgi" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyareti konusunda da "Diplomatik kanallar aracılığıyla tarihler üzerinde anlaşmaya varılır varılmaz gerçekleşebilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı

Taraftarı yıkan gelişme! Osimhen'de korkulan oldu
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası

Trump'ı çileden çıkaracak görüntü
Transferde büyük ters köşe! Griezmann'da anlaşma tamam, forma numarası bile belli

Transferde büyük ters köşe! Anlaşma tamam, forma numarası bile belli
Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi

ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı

Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı
Transferde büyük ters köşe! Griezmann'da anlaşma tamam, forma numarası bile belli

Transferde büyük ters köşe! Anlaşma tamam, forma numarası bile belli
Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü

Yolcu otobüsünde skandal görüntü
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı

İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıp...