Kremlin'den Nükleer Söylem Uyarısı

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Herkes nükleer söylem konusunda çok dikkatli olmalı" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük bilgilendirme toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yakın bölgeye iki nükleer denizaltı konuşlandırıldığını duyurmasını değerlendirdi. Peskov, Moskova'nın nükleer konularla ilgili açıklamalarda dikkatli olduğunu ve herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğine inandığını bildirdi. Peskov, "ABD'nin denizaltıları zaten görevde bulunuyor. Bu devam eden bir süreç. ABD ile nükleer gerilim söz konusu değil. Bu konuya duygusal tepki gösteriliyor" dedi.

Putin'in, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile hafta içinde görüşebileceğini kaydeden Peskov, "Ukrayna krizine siyasi diplomatik çözümünün bulunması gerektiği fikrine bağlıyız. ABD, Ukrayna krizinin çözüm sürecinde ara buluculuk girişimlerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.