Kremlin'den 'ateşkes' açıklaması

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ve İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı basın toplantısında, Rusya'nın en başından itibaren Orta Doğu'daki gerilimin bir an önce diplomatik kanallara aktarılması gerektiğini savunduğunu söyledi. Rusya'nın, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Peskov, "Önümüzdeki günlerde iki ülke arasında doğrudan temasların kurulmasını umuyoruz" dedi.

Peskov, Moskova'nın, öngörülebilir gelecekte ABD'li müzakerecilerin Ukrayna konusundaki üçlü görüşmelere katılmak için daha fazla imkana sahip olacağını ümit ettiklerini belirterek, Ukrayna ve İran'daki çözüm süreçlerinin birbirine yalnızca dolaylı yoldan bağlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
