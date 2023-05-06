Kral 3. Charles İngiltere Kraliyet Tacını Giydi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde Kral 3. Charles, kökleri 9. Yüzyıla dayanan bir dizi ritüelin ardından İngiltere kraliyet tacını giyindi. Canterbury Başpiskoposu, Kral Charles'ın yeni hükümdar olarak taç giydiğini ilan etti.