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Kral 3. Charles İngiltere Kraliyet Tacını Giydi

Kral 3. Charles İngiltere Kraliyet Tacını Giydi

Dünya Haberleri

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde Kral 3. Charles, kökleri 9. Yüzyıla dayanan bir dizi ritüelin ardından İngiltere kraliyet tacını giyindi. Canterbury Başpiskoposu, Kral Charles'ın yeni hükümdar olarak taç giydiğini ilan etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde Kral 3. Charles, kökleri 9. Yüzyıla dayanan bir dizi ritüelin ardından İngiltere kraliyet tacını giyindi. Canterbury Başpiskoposu, Kral Charles'ın yeni hükümdar olarak taç giydiğini ilan etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Kral Charles Westminster England Londra Dünya Haberler

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