Kral 3. Charles'ın ilkbaharda taç giymesi bekleniyor

Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de yaşamını yitirmesinin ardından 10 Eylül'de Londra'daki St. James Sarayı'nda kraliyet danışma meclisinin üyeleri Tahta Geçiş Konseyi için toplanmış yapılan seremonide Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün resmen açıklanmasının ardından 3. Charles'ın Kral ilan edildiği törenle sarayın balkonundan duyurulmuştu.

KRAL CHARLES: AĞIR SORUMLULUKLARIMIN FARKINDAYIM

Yüzyıllar öncesine dayanan geleneklerin izlendiği törende altın sırmalı üniformalarıyla trompetçiler eşliğinde ilanın okunduğu ve ilk defa televizyondan canlı yayınlanan töreni izlemek isteyen halk da sarayın avlusunda toplanarak bu anı bu anı cep telefonlarıyla kaydetmiş ve fotoğraf çekmişti.

Tören sırasında "Bana geçen hükümranlığın büyük miras ve görevleri ve ağır sorumluluklarının derinden farkındayım" diye konuşan73 yaşındaki Kral 3. Charles, Birleşik Krallık tahtına çıkan en yaşlı hükümdar oldu. Daha önce bu unvan 1830'da 64 yaşında tahta çıkan Kral 4'üncü William'a aitti.

TAÇ TÖRENİ WESTMINSTER ABBEY'DA İLKBAHARDA

Kral 3. Charles için düzenlenecek törenin ise daha sade olması bekleniyor. Törenin Westminster Abbey'da ilkbahar aylarında düzenleneceği öngörülürken 1953'teki geleneklere bağlı taç giyme töreninden farklı olarak Kral Charles'ın taç giyeceği törenin modern Britanya'nın kültürel ve dini çeşitliliğini yansıtabileceği belirtiliyor.

Kraliçe 2'nci Elizabeth, 6 Şubat 1952 yılında tahta çıkmış, bu tarihten yaklaşık 16 ay sonra 2 Haziran 1953 yılında taç giyme töreni gerçekleştirilmişti.