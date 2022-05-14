Koyunların yanına sinek bile yaklaştırmıyor! Kör kangal dünyanın dilinde - Haberler

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Koyunların yanına sinek bile yaklaştırmıyor! Kör kangal dünyanın dilinde

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Koyunları çok iyi koruyan bir Sivas kangal köpeğinin görüntüsü dünya genelinde hayvanların paylaşıldığı sayfada gündeme oturdu. Kangal için "Koyunlarını çok iyi koruyan bir Türk kangalı cinsi" yorumu yapıldı.

Türkiye'nin meşhur kangal köpeği, adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Son olarak dünya genelinde hayvanların paylaşıldığı bir sayfa, kangal köpeğine ait görüntüleri paylaştı.

GÜCÜ VE DURUŞU ÇOK BEĞENİLDİ

Koyunların ön tarafındaki kulübede olduğu görülen kangal köpeğinin duruşu ve çevikliği çok beğenildi. Ayrıca koyunlara da çok iyi sahip çıkacağı vurgulandı.

ÇOK SAYIDA YORUM YAĞDI

Kangalı ilk kez gören çok sayıda kullanıcı, videonun altına yorum yaptı. Ayrıca köpeğin bir gözünün de kör olduğu iddia edildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Kangal, Yaşam, Dünya, Haberler

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