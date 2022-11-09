Köyde acı acı çığlıklar gelen yeri kazan iki adam, karşılarına çıkan manzarayla afalladı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde ilginç bir olay meydana geldi. 95 yaşındaki çiftçi arkadaşının çiftliğine giden iki şahıs, arkadaşını bulamamalarının ardından bir kaç metre ötede acı acı çığlıklar gelen yeri kazdı. Arkadaşlarını göcük altında bulan şahıslar neye uğradığını şaşırırken, hipotermi olmasına ramak kalan adam hayata tutunmayı başardı.

Queensland eyaletinin Brisbane kentine bağlı bir köyde çok ilginç bir olay yaşandı. İddialara göre 95 yaşındaki Dave Gray'in arkadaşları, onu görmek için çiftliğe gittiler ancak nereye bakındılarsa bir türlü yaşlı adamı göremediler.

TELEFONU DA CEVAP VERMEDİ

İki kişi oldukları öğrenilen şahıslar, arkadaşlarını cep telefonundan aradılar ancak yine de cevap alamadılar. Bunun üzerine çiftliğin etrafında turlamaya başlayan şahıslar, bir kaç metre ötedeki toprak altından acı acı çığlıklar geldiğini duymalarıyla birlikte bölgeye yöneldiler.

HEMEN KAZMAYA BAŞLADILAR

Toprağı hemen kazmaya başlayan arkadaşlar, karşılarına çıkan manzara nedeniyle uzun süre kendilerine gelemedi. Çünkü toprağın altında acı acı bağıran kişi arkadaşları Dave Gray'di. Hipotermi olmak üzereyken kurtarılan adam, arkadaşları sayesinde hayata tutunmayı başardı.