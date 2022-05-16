Sıfır-vaka politikaları sonuç verdi! Çin'in en büyük şehri Şangay tekrar hayata dönüyor - Haberler

Şangay Belediye Başkan Yardımcısı Chen Tong Pazar günü düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19'a karşı haftalardır kapalı yönetim uygulamasının sürdüğü Çin'in finans merkezi Şangay'da Pazartesi gününden itibaren alışveriş merkezleri, meyve sebze pazarları ve kuaförler gibi işletmelerin kademeli olarak yeniden açılacağını duyurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Chen, şehir yönetiminin günlük ihtiyaçların tedarikinin sağlanması için satış yerlerinin açılmasını ve personelin geri dönüşünü güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

KAPANMA KADEMELİ OLARAK TERK EDİLECEK

Chen konuşmasının devamında alışveriş merkezleri, büyük mağazalar, süpermarketler, bakkallar ve eczaneler gibi ticari işletmelerin kademeli olarak ve düzenli bir şekilde faaliyetlerine devam edeceğini, meyve sebze pazarları ile kuaför salonlarının ise kademeli olarak sınırlı kapasiteyle yeniden çalışmaya başlayacağını belirtti.

GÜNLÜK TESLİMAT 5 MİLYONU BULDU

Başkan yardımcısı, metropolde faaliyet gösteren söz konusu ticari işletme sayısının, 1.400'ün altına düştüğünü hatırlattı ve sayının bu en düşük seviyeden 10.625'e çıktığını, günlük teslim edilen siparişlerin de 5 milyona ulaştığını söyledi. Shanghai'da Cumartesi günü yerel kaynaklı 166 teyitli Kovid-19 vakası ve 1.203 yerel asemptomatik vaka bildirildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA VAKA SAYILARI TEPE NOKTASINA ULAŞMIŞTI

Çin'in en büyük ve kalabalık şehirlerinden Şangay, yükselen vaka sayıları sonrası "Yeni Wuhan" olarak kabul ediliyor. 26 milyonu aşkın kişinin yaşadığı kentte, geçtiğimiz hafta vaka 24 bin 943 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıkmıştı.

Xinhua / Dünya