- Kosova'nın kuzeyinde polis ile Sırp protestocular arasında arbede

PRİZREN - Kosova'nın kuzeyinde çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu bölgede Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan göstericiler ile polis arasında arbede çıktı.

Kosova'nın kuzeyinde Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok'da Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan Sırplar ile polis arasında arbede çıktı. Kosova polisine ait zırhlı araçlara Sırp milliyetçi sembolleri çizen göstericiler, polise taş ve şişe gibi çeşitli nesneler fırlattı. Polis ise Sırp göstericilere göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

NATO'nun Kosova Barış Gücü bölgedeki gerginliğin ardından Kuzey Mitroviça'da devriye gezmeye başladı.

Kosova-Sırbistan arasındaki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde 26 Mayıs'ta Sırpların yoğun olarak yaşadığı belediyelerde etnik Sırplar ile Kosova polisi arasında gerginlik yaşanmış, polis Sırplar tarafından boykot edilen ve seçimle göreve gelen Arnavut asıllı yeni belediye başkanlarının belediye binalarına girişine izin vermeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Kosova'da yaşanan gerginliklerin ardından orduya savaşa hazır olma ve Kosova sınırına hareket emri vermişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.