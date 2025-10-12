Kosova'da Yerel Seçimler İçin Oy Kullanma Süreci Başladı

KOSOVA'da halk, belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Kosova'da seçim için oy kullanma işleminin yerel saatle 07.00'de başladığı bildirildi. Kayıtlı 2 milyon 69 bin 98 seçmenin, 948 merkezde kurulan 2 bin 625 sandıkta yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabileceği belirtildi. Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun (KQZ) resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.