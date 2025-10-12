Haberler

Kosova'da Yerel Seçimler İçin Oy Kullanma Süreci Başladı

Kosova'da halk, belediye başkanları ve meclis üyeleri için sandık başına gitti. Oy verme işlemleri 07.00'de başladı ve 19.00'a kadar devam edecek.

KOSOVA'da halk, belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Kosova'da seçim için oy kullanma işleminin yerel saatle 07.00'de başladığı bildirildi. Kayıtlı 2 milyon 69 bin 98 seçmenin, 948 merkezde kurulan 2 bin 625 sandıkta yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabileceği belirtildi. Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun (KQZ) resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
