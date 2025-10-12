Kosova'da Yerel Seçimler İçin Oy Kullanma Süreci Başladı
Kosova'da halk, belediye başkanları ve meclis üyeleri için sandık başına gitti. Oy verme işlemleri 07.00'de başladı ve 19.00'a kadar devam edecek.
Kosova'da seçim için oy kullanma işleminin yerel saatle 07.00'de başladığı bildirildi. Kayıtlı 2 milyon 69 bin 98 seçmenin, 948 merkezde kurulan 2 bin 625 sandıkta yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabileceği belirtildi. Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun (KQZ) resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya