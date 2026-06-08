Kosova'da Genel Seçimi Kazanan Kurti: Yedi Yıl İçinde Beşinci Kez, Yurttaşlar Çalışmalarımıza Olan Güvenlerini Yenilediler

(ANKARA) - Kosova'daki erken genel seçimi kazanan Albin Kurti, "Ülkeyi ileriye taşımaya devam etmemiz için bize duyduğunuz güven bizi onurlandırıyor. Yedi yıl içinde beşinci kez, yurttaşlar vizyonumuza ve çalışmalarımıza olan güvenlerini yenilediler; bu, birlikte kaydettiğimiz ilerlemeye yönelik güçlü bir destektir" dedi.

Kosova'da yapılan erken genel seçimi mevcut Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi kazandı. Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun internet sitesinde yer alan verilere göre, sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Sonuçlara göre oyların yüzde 42,91'ini alan Kendin Karar Al Hareketi ilk sırada yer alırken, Kosova Demokratik Partisi yüzde 21,13, Kosova Demokratik Birliği yüzde 17,59, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak yüzde 7,16 oy aldı. Kosova Demokratik Türk Partisi ise oyların yüzde 0,78'ini aldı. Seçimlere katılım yüzde 37,05 olarak ölçüldü.

Kurti, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasimizin gücünü bir kez daha ortaya koyan özgür, adil ve barışçıl seçimlere katılan, yurt içinde ve yurt dışında Kosova halkına teşekkürler. Ülkeyi ileriye taşımaya devam etmemiz için bize duyduğunuz güven bizi onurlandırıyor. Yedi yıl içinde beşinci kez, yurttaşlar vizyonumuza ve çalışmalarımıza olan güvenlerini yenilediler. Bu, birlikte kaydettiğimiz ilerlemeye yönelik güçlü bir destektir. Yeni kurumları oluşturmak ve Kosova halkına hizmet etmek için özenle çalışacağız."

Kaynak: ANKA