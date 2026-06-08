Haberler

Kosova'da Genel Seçimi Kazanan Kurti: Yedi Yıl İçinde Beşinci Kez, Yurttaşlar Çalışmalarımıza Olan Güvenlerini Yenilediler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova'daki erken genel seçimde mevcut Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi oyların yüzde 42,91'ini alarak birinci oldu. Kurti, halkın güvenini kazandıklarını ve ülkeyi ileriye taşımak için çalışacaklarını söyledi.

(ANKARA) - Kosova'daki erken genel seçimi kazanan Albin Kurti, "Ülkeyi ileriye taşımaya devam etmemiz için bize duyduğunuz güven bizi onurlandırıyor. Yedi yıl içinde beşinci kez, yurttaşlar vizyonumuza ve çalışmalarımıza olan güvenlerini yenilediler; bu, birlikte kaydettiğimiz ilerlemeye yönelik güçlü bir destektir" dedi.

Kosova'da yapılan erken genel seçimi mevcut Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi kazandı. Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun internet sitesinde yer alan verilere göre, sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Sonuçlara göre oyların yüzde 42,91'ini alan Kendin Karar Al Hareketi ilk sırada yer alırken, Kosova Demokratik Partisi yüzde 21,13, Kosova Demokratik Birliği yüzde 17,59, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak yüzde 7,16 oy aldı. Kosova Demokratik Türk Partisi ise oyların yüzde 0,78'ini aldı. Seçimlere katılım yüzde 37,05 olarak ölçüldü.

Kurti, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasimizin gücünü bir kez daha ortaya koyan özgür, adil ve barışçıl seçimlere katılan, yurt içinde ve yurt dışında Kosova halkına teşekkürler. Ülkeyi ileriye taşımaya devam etmemiz için bize duyduğunuz güven bizi onurlandırıyor. Yedi yıl içinde beşinci kez, yurttaşlar vizyonumuza ve çalışmalarımıza olan güvenlerini yenilediler. Bu, birlikte kaydettiğimiz ilerlemeye yönelik güçlü bir destektir. Yeni kurumları oluşturmak ve Kosova halkına hizmet etmek için özenle çalışacağız."

Kaynak: ANKA
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

İşte karşı karşıya geldikleri ilk futbolcu
Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası tüm programını iptal etti
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi

Baba-oğul birlikte son görüntüleri oldu

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

Canlı yayındaki sözleri çok konuşuldu: Korkmaya başladık